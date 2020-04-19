19 Nisan 2020 Fox Yayın Akışı
19 Nisan 2020 Pazar günü Fox yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Fox yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Fox yayın akışında neler var merak ediliyor. Fox kanalında bugün neler var?
19.04.2020 06:45 | Son Güncelleme: 19.04.2020 06:45
Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
FOX YAYIN AKIŞI
01:30 Yasak Elma
03:15 Temizlik Benim İşim
04:30 Zuhal Topal’la Sofrada
05:45 Bana Sevmeyi Anlat
08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Memet Özer ile Mutfakta
12:15 Dostumun Dünyası
13:00 Şevkat Yerimdar
15:45 Yaparsın Aşkım
19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Mucize Doktor
23:00 Tolgshow
Kaynak: InterSinema.com