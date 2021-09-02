19. Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nde Napoli Tango Bezdüzler ve Vendramin konseri verilecek

19. Mersin Uluslararası Müzik Festivali kapsamında "Napoli Tango Bezdüzler ve Vendramin" konseri verilecek.

19. Mersin Uluslararası Müzik Festivali kapsamında "Napoli Tango Bezdüzler ve Vendramin" konseri verilecek.

Festival komitesinden yapılan açıklamaya göre, Grammy ödüllü dünyaca ünlü opera sanatçısı Bülent Bezdüz, Sesim Bezdüz (keman), Doğaç Bezdüz (piyano) ve Davide Vendramin (bandoneon) ile 28 Eylül'de Çamlıbel Aşıklar Parkı'nda sahneye çıkacak.

Astor Piazzolla'nın 100. doğum yılı anısına festival için hazırlanan konserde tangolar seslendirilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal