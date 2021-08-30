19. Mersin Uluslararası Müzik Festivali kapsamında verilecek ödüllerin sahipleri belli oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

19. Mersin Uluslararası Müzik Festivali kapsamında verilecek ödüllerin sahipleri belli oldu

19. Mersin Uluslararası Müzik Festivali kapsamında verilecek ödüllerin sahipleri belli oldu
Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar - Haberler | Kültür Sanat

19. Mersin Uluslararası Müzik Festivali kapsamında 3 dalda verilecek ödüllerin sahipleri belirlendi.

19. Mersin Uluslararası Müzik Festivali kapsamında 3 dalda verilecek ödüllerin sahipleri belirlendi.

Festival komitesinden yapılan açıklamaya göre, 11 Eylül-2 Ekim'de düzenlenecek festivalin "2021 Festival Sanat Ödülü", Mersin Devlet Opera ve Balesi'nden (MDOB) piyanist Ahad Asker'e verilecek.

"Festival Kent Ödülü" Kemal Rastgeldi'ye, "Nevit Kodallı Genç Yetenek Ödülü" de trompet sanatçısı Memet Çelik'e takdim edilecek.

Ödüller, 11 Eylül'de Mezitli Belediyesi Amfi Tiyatro'daki konser öncesinde sahiplerine sunulacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Metin Çekmez Demet Akalın Acun Ilıcalı Deniz Akkaya
Spor Muslera Salih Uçan Fatih Terim Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
19. Mersin Uluslararası Müzik Festivali kapsamında verilecek ödüllerin sahipleri belli oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.8.2021 16:05:46. #1.15#

title