19. Mersin Uluslararası Müzik Festivali kapsamında verilecek ödüllerin sahipleri belli oldu

19. Mersin Uluslararası Müzik Festivali kapsamında 3 dalda verilecek ödüllerin sahipleri belirlendi.

19. Mersin Uluslararası Müzik Festivali kapsamında 3 dalda verilecek ödüllerin sahipleri belirlendi.

Festival komitesinden yapılan açıklamaya göre, 11 Eylül-2 Ekim'de düzenlenecek festivalin "2021 Festival Sanat Ödülü", Mersin Devlet Opera ve Balesi'nden (MDOB) piyanist Ahad Asker'e verilecek.

"Festival Kent Ödülü" Kemal Rastgeldi'ye, "Nevit Kodallı Genç Yetenek Ödülü" de trompet sanatçısı Memet Çelik'e takdim edilecek.

Ödüller, 11 Eylül'de Mezitli Belediyesi Amfi Tiyatro'daki konser öncesinde sahiplerine sunulacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar