19. Mersin Uluslararası Müzik Festivali, 11 Eylül'de gala konseriyle başlayacak
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19. Mersin Uluslararası Müzik Festivali, 11 Eylül'de gala konseriyle başlayacak

19. Mersin Uluslararası Müzik Festivali, 11 Eylül'de gala konseriyle başlayacak
Anadolu Ajansı / Serkan Avci - Haberler | Güncel

Mersin'de bu yıl 19'uncusu düzenlenecek Uluslararası Müzik Festivali, 11 Eylül'de gala konseriyle başlayacak.

Mersin'de bu yıl 19'uncusu düzenlenecek Uluslararası Müzik Festivali, 11 Eylül'de gala konseriyle başlayacak.

Festival Komitesinden yapılan açıklamaya göre, Rustam Rahmedov'un yönetiminde Ceyla Ganiyeva'nın solist olarak sahne alacağı konser, cumartesi günü saat 20.30'da Mezitli Amfi Tiyatro'da sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Festivalin açılış programı olacak konserde, Türkmenistanlı şair Nurmuhammed Andalıp'ın aynı adlı eserinden operaya uyarlanan "Danatar Ovezov" ile Ukraynalı Besteci Yuliy Meyrus'un "Leyli ve Mecnun" operasının uvertürü ilk kez seslendirilecek.

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) Orkestrası'nın eşlik edeceği konserde, Ulvi Cemal Erkin'in "Köçekçe", Kara Karaev'in "Keman ve Orkestra İçin Konçerto" ve Ferit Tüzün'ün "Esintiler" adlı eserleri de yorumlanacak.

Festival kapsamında 3 dalda verilecek ödüller, konser öncesinde sahiplerine takdim edilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

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