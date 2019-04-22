19 Mayıslı Judocular Hız Kesmiyor

Samsun'un19 Mayıs İlçe Gençlik Merkezi'nde judoya gelen öğrenciler madalya için ter döküyor.

Samsun'da başlayacak olan turnuvalara aralıksız olarak çalışmalarını sürdüren öğrenciler şampiyonada madalya almayı hedefliyor.

Judoya ilginin çok fazla olduğunu ve her geçen gün bu sayının arttığını belirten Antrenör Fatih Kılıç, "5 ile 15 yaş arası çocuklarımız madalya için Gençlik Merkezimizde ter döküyorlar. 6 yıldır judo branşı için çalışıyoruz. Türkiye şampiyonumuz var, yakın zamanda ilimizde judo turnuvalarımız başlayacak, her turnuva onlar için bir tecrübe oluyor. Çalışmalarımız Gençlik Merkezimizde aralıksız devam ediyor" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA