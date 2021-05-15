19 Mayıs yasak var mı? Pazartesi günü tam kapanma ve yasaklar bitiyor mu?

Tam kapanma uygulaması 29 Nisan- 17 Mayıs tarihlerini kapsıyordu. Tam kapanmanın sonlarına geldik ve vatandaş yasakların kalkıp kalmayacağını merak ediyor. 17 Mayıs'a kadar sürecek olan tam kapanma sonrası kabine toplantısı olacak. Toplantıda son durum ve gelişmeler değerlendirilip yeni kararlar verilecek. Peki, 19 Mayıs yasak var mı? Pazartesi günü tam kapanma ve yasaklar bitiyor mu? Konuya ilişkin son gelişmeler haberimizde!

Tam kapanma uygulaması 29 Nisan- 17 Mayıs tarihlerini kapsıyordu. Tam kapanmanın sonlarına geldik ve vatandaş yasakların kalkıp kalmayacağını merak ediyor. 17 Mayıs'a kadar sürecek olan tam kapanma sonrası kabine toplantısı olacak. Toplantıda son durum ve gelişmeler değerlendirilip yeni kararlar verilecek. Peki, 19 Mayıs yasak var mı? Pazartesi günü tam kapanma ve yasaklar bitiyor mu? Konuya ilişkin son gelişmeler haberimizde!

19 MAYIS YASAK VAR MI?

29 Nisan – 17 Mayıs arası tarihlerini kapsayan tam kapanma uygulaması Pazartesi günü sona erecek. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın Çarşamba gününe denk gelmesi ve resmi bayram olması nedeni ile akıllara 19 Mayıs'ın yasak olup olmayacağı sorusunu getirdi. 17 Mayıs'ta kabine toplantısında önümüzdeki günlere ilişkin durum neticelenecek. Şu anlık tam kapanmanın uzayacağına dair bir açıklama yok.

PAZARTESİ GÜNÜ TAM KAPANMA VE YASAKLAR BİTİYOR MU?

Pazartesi günü bitecek olan tam kapanma sonrası neler olacağını merak eden vatandaş "Tam kapanma sonrası yasaklar devam edecek mi? Tam kapanma sonrası normalleşme nasıl olacak? Gibi soruların yanıtlarını arıyor. Tam kapanma sonrası normalleşme adımlarına dair açıklamalarına geçileceği düşünülüyor. Konu hakkında İçişleri Bakanı Soylu şunları söyledi;

"17 Mayıs sabah 05.00'e kadar bu tedbirlerimiz geçerli. Merak etmeyin, 17 Mayıs 05.00'ten sonra Bilim Kurulu var, Sağlık Bakanlığımız var, ardından kabinemiz var. Daha sonra ne olacağını vatandaşımızla paylaşırız. 17 Mayıs sabahını hep birlikte bir görelim inşallah" sözleriyle ifade etmişti.