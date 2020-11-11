19 Mayıs'tan İzmir'e yardım eli

İzmir'de meydana gelen depremin ardından yaralar sarılmaya devam ediliyor.

İzmir'de meydana gelen depremin ardından yaralar sarılmaya devam ediliyor. Samsun 19 Mayıs Kaymakamlığı da topladığı gıda malzemelerini İzmir'e gönderdi.

İzmirli depremzedelere bir yardım da 19 Mayıs Kaymakamlığı'ndan geldi. 19 Mayıs İlçe Kaymakamı İbrahim Civelek, "Yardımda bulunan tüm 19 Mayıslı hemşerilerime, hayırseverlerimize cani gönülden teşekkür ediyorum. Samsun Valiliğimizden bir yardım çağrısı aldık. Üzerimize düşeni yaptık. Çok kıymetli bir kampanya oldu. Oradaki acıların ortağıyız. Depremzede vatandaşlarımızın yanındayız. Bu millet zor günlerin insanıdır. Herkese desteklerinden dolayı teşekkür ederim" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı