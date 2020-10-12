19 Mayıs'ta yollar kilitli parke ile örülüyor

Samsun'un 19 Mayıs İlçe Belediyesi kilitli parke yol ve kaldırım çalışmalarına devam ediyor.

Samsun'un 19 Mayıs İlçe Belediyesi kilitli parke yol ve kaldırım çalışmalarına devam ediyor.

19 Mayıs Belediyesi ilçede alt yapı sorunu olmayan mahallelerdeki yollarda parke yol ve kaldırım çalışmaları yapıyor. Ekipler 2020 yılında Pazar Mahallesi'nde 15 bin m2 parke yol ve kaldırım çalışması gerçekleştirilirken, Cumhuriyet Mahallesi'nde ise devam eden çalışmalarla birlikte yılsonun da 10 bin m2 daha yolu parke döşemiş olacak.

Çalışmaların hızla devam ettiğini belirten 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, "Pazar Mahallemizde son olarak doğalgaz çalışmalarının da tamamlanmasıyla alt yapı sorunu kalmayan, Karanfil Sokak, Defne Sokak, Uzunlar Sokak, Cennet Sokak, Özbek Sokak, Celal Atik Sokak ve Övgü Sokak'taki parke yol ve kaldırım çalışmalarımız tamamlandı. Cumhuriyet Mahallemizde ise Mizan Sokak, 644. Sokak, Namık Kemal Sokak parke yol ve kaldırım çalışmamız tamamlandı, Mehmetçik Caddesi'nde ise çalışmalarımıza başladık. 2020 yılının sonunda toplamda 25 bin m2 parke yol ve kaldırım çalışmasını tamamlamış olacağız" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı