19 Mayıs'ta "Yaşayan Atatürk Kütüphanesi" Açılışa Hazır

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkmasının 100. yılı etkinlikleri kapsamında 19 Mayıs ilçesinde kütüphane oluşturuldu.

19 Mayıs Belediyesince, Köy Kütüphaneleri Oluşturma Kültür Sanat ve Eğitim Derneği, İzmir Özel Çamlaraltı Koleji ve kitap bağışçılarının katkılarıyla Çamlıca Mahallesi Köy Konağı'nda 5 bini aşkın kitapla kurulan Atatürk Çocukları Haldun Dormen Kütüphanesi, 100. yıl için özel olarak hazırlandı.

Açılış öncesi son kontrolleri yapmak üzere kütüphaneyi ziyaret eden 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, belediye olarak 100. yıla özel birçok etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Bunlardan birinin Yaşayan Atatürk Kütüphanesi olduğunu anlatan Topaloğlu, "Kütüphanede tarih kitaplarından çocuk kitaplarına, romanlardan dini kitaplara kadar 5 bini aşkın kitap bulunuyor. Millet kıraathanesi şeklinde sürekli açık olacak olan konağımızın 19 Mayıs Pazar günü saat 12.00'de gerçekleştireceğimiz açılışına tüm halkımız davetlidir." dedi.

Kaynak: AA