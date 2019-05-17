19 Mayıs'ta Tüm Türkiye Tek Vücut Olacağız"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, 19 Mayıs 1919'un 100. yılının Samsun'da coşkuyla kutlanacağını belirterek, "19 Mayıs'ta hep birlikte tüm Türkiye tek vücut olacağız." dedi.

Karaaslan, Samsun Yelken Kulüp'te basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve 18 silah arkadaşının 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100'üncü yılının görkemli şekilde kutlanacağını söyledi.

Samsun'da coşkulu bir kutlama yapılacağını kaydeden Karaaslan, "Samsun, 19 Mayıs'ta 100 binlere ev sahipliği yapacak. Gökyüzünde Türk Yıldızları gösteri yaparken, denizin üzerinde de İstanbul'dan Samsun'a gemi ile gelen gençleri büyük bir coşkuyla karşılayacağız. Sahildeki etkinliklerin ardından Kültür Bakanlığımız tarafından hazırlanan 1919'dan 2019'a Bitmeyen Yolculuk adlı eseri izlemek için bir araya geleceğiz. Arkasından iftar sofrasında, tarihe imza atmış kahramanlarımızın aileleriyle, torunlarıyla ve milli sporcularımızla aynı masalarda buluşacağız. Bu gözle baktığımızda Türkiye'nin gözü ve kulağı o gün için Samsun'da olacak." ifadelerini kullandı.

Karaaslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da etkinliklere katılacağına işaret ederek, şunları söyledi:

"Samsun'un ritmini, bugüne kadarki tarih boyunca öncü şehir olma kimliğinin tekrar vücut bulacağı ve gelecek yüzyıllara çok önemli bir ideal koyacağımız günü yaşayacağız. Cumhurbaşkanımızın şehrimize gelecek olması, bizler için çok önemli ve değerli. Çünkü devlet erkanı ve protokolü, normalde 19 Mayıs'ta Ankara'daki kutlamalara katılır. Ama ilk kez Samsun'da ağırlayacağız. Birçok bakanımız da bizlerle birlikte şehrimizde olacak. Kısacası 19 Mayıs'ta hep birlikte tüm Türkiye tek vücut olacağız."

Kaynak: AA