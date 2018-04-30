19 Mayıs'ta Trap Atışları Yapıldı

Samsun 19 Mayıs Belediyesi, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Engiz Avcılar ve Atıcılar Derneği işbirliği ile 3'ncü Geleneksel Trap Atışları 500 kişinin katılımı ile gerçekleşti.

Dereköy Taşkelik Mahallesi'nde düzenlenen yarışmada, amatör ve profesyonel kategorilerinde trap, tek kurşun atışları yapıldı. Trap Profesyonel katogorisinde Bahadır Bilir birinci olurken, Doğukan Oktay ikinci, Yalçın Cürgül üçüncü oldu. Amatör Trap yarışmasında Ayhan Kalkan birinci olurken Mehmet Katı ikinci, Mustafa Taşçı üçüncü oldu.Tek Kurşun Hulusi Kılıç birinci, Emre Aktaş ikinci, Nedim Keçeci üçüncü oldu. Bayan trap atışlarınsa ise Merve Nur Yalçın birinciliği elde etti.Yapılan atışlar sonunda dereceye girenlere ödülleri protokol tarafından verildi.

Yarışların bu yıl 3'ncisini gerçekleştirdiklerini belirten Engiz Avcılar ve Atıcılar Derneği Başkanı Seyit Aydın, "İlçemizde çeşitli etkinliklerle geleneksel hale getirdiğimiz Türkiye'nin dört bir yanından gelen avcılarımızın kaynaşması ile festival havasında yarışmaların gerçeklerdik" dedi.

19 Mayıs Belediyesi'nin sporun her branşına büyük önem verdiğini ifade eden Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, "Trap güzel bir spor. Ateşli silahların düğün, eğlence, karşılaşma sonrası sevinçlerde kullanılmasını doğru bulmuyoruz. Herkes stresini atmak için trap sporuyla ilgilenebilir" şeklinde konuştu.

Yarışmaları Kaymakam Yavuz Güner, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Abdullah Tekelier ve çok sayıda davetli izledi. - SAMSUN