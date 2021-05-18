19 Mayıs'ta Tepebaşı'ndaki vezneler açık olacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

19 Mayıs'ta Tepebaşı'ndaki vezneler açık olacak

19 Mayıs'ta Tepebaşı'ndaki vezneler açık olacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri; emlak, çevre ve temizlik vergisinin ilk taksiti için son ödeme gününün 31 Mayıs olduğunu hatırlatarak, resmi tatil olan 19 Mayıs'ta veznelerin açık olacağını belirtti.

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri; emlak, çevre ve temizlik vergisinin ilk taksiti için son ödeme gününün 31 Mayıs olduğunu hatırlatarak, resmi tatil olan 19 Mayıs'ta veznelerin açık olacağını belirtti.

Tepebaşı Belediyesi, 2021 yılı emlak, çevre ve temizlik vergisinin ilk taksitini yatıracak olan vatandaşlar için açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada verginin ilk taksiti için son ödeme günü olan 31 Mayıs tarihine kadar "www.tepebasi.bel.tr" internet adresinden "Online İşlemler" menüsüne tıklayarak, ödeme yapılabileceği belirtildi. Yetkililer, Tepebaşı Belediyesi veznelerinin ise resmi tatil olan 19 Mayıs tarihinde "10.00-16.00" saatleri arasında açık olacağını belirtti. - ESKİŞEHİR

19 Mayıs'ta Tepebaşı'ndaki vezneler açık olacak
19 Mayıs'ta Tepebaşı'ndaki vezneler açık olacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika haberleri... Bayrampaşa'daki cinayet, güvenlik kamerasına yansıdı
Son dakika haberleri... Bayrampaşa'daki cinayet, güvenlik kamerasına yansıdı
Kurslarda yüz yüze eğitim başlıyor
Kurslarda yüz yüze eğitim başlıyor
Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 26 milyon 226 bin 641 oldu
Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 26 milyon 226 bin 641 oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Abdullah Gül Meral Akşener Sergey Lavrov Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sibel Can Beren Saat Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı
Spor Mesut Özil Cenk Tosun Fatih Terim Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
19 Mayıs'ta Tepebaşı'ndaki vezneler açık olacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.5.2021 17:26:58. #1.14#

title