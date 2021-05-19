19 Mayıs'ta sporcular hünerleri sergiledi
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19 Mayıs'ta sporcular hünerleri sergiledi

19 Mayıs'ta sporcular hünerleri sergiledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Bilecik'te coşkuyla kutlanırken, sporcular protokol üyelerine hünerleri sergiledi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Bilecik'te coşkuyla kutlanırken, sporcular protokol üyelerine hünerleri sergiledi.

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törenler, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından çelenk sunma töreni ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, "Şanlı tarihimiz bir çok başarı ile doludur. Tarihimizde kazanılmış olan bu başarılar hiçbir zaman unutulmayacaktır. 19 Mayıs 1919 milletimizin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde işgal devletlerine karşı bağımsızlık ateşinin yakıldığı, zaferin elde edildiği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasına uzanan sürecin ilk adımıdır. Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutladığımız 19 Mayıs, hem milli mücadelemizin silinmez bir hatırası hem de yüzünü geleceğe dönmüş nesillerin en büyük ilham kaynağıdır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gelişerek yükselmesinin ancak Türk gençliğinin çalışkanlığı ve azmiyle başarılabileceğini düşünen Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyetimizin muhafazası ve savunulması görevini birçok sözünde vurguladığı gibi her zaman inandığı ve en çok güvendiği Türk gençliğine vermiştir. Bu amaçla; tarihimizin önemli dönüm noktalarından biri olan bu günü gençlerimize bayram olarak armağan etmiştir. Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Atatürk, 'Türk gençliğine terk edip bıraktığımız vicdani emanet, yalnız ve daima galip olmaktır ve eminim daima galip olacaksınız" sözüyle gençliğe olan güvenini ifade etmiş ve "Bütün ümidim gençliktedir' demiştir" dedi.

Konuşmanın ardından öğrencilerin günün anlam ve önemi anlatan şiirlerin okumasının ardından, protokol üyeleri Bilecik Adliye Sarayı önündeki alanda sporcuların gösterilerini izlediler. - BİLECİK

19 Mayıs'ta sporcular hünerleri sergiledi
19 Mayıs'ta sporcular hünerleri sergiledi
19 Mayıs'ta sporcular hünerleri sergiledi
19 Mayıs'ta sporcular hünerleri sergiledi
19 Mayıs'ta sporcular hünerleri sergiledi
19 Mayıs'ta sporcular hünerleri sergiledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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