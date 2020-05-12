19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı var mı? 19 Mayıs tatil mi? 19 Mayıs resmi tatil mi? 19 Mayıs'ta sokağa çıkma kısıtlaması var mı?
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19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı var mı? 19 Mayıs tatil mi? 19 Mayıs resmi tatil mi? 19 Mayıs'ta sokağa çıkma kısıtlaması var mı?

19 Mayıs resmi tatil olarak ilan edildi fakat aynı zaman birçok büyük şehrimizde 19 Mayıs sokağa çıkma yasağına dahil edildi. 19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağının kapsamı nedir? gibi merak edilen soruların yanıtları haberimizde.

19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı var mı? 19 Mayıs tatil mi? 19 Mayıs resmi tatil mi? 19 Mayıs'ta sokağa çıkma kısıtlaması var mı?
12.05.2020 11:25 | Son Güncelleme: 12.05.2020 11:26

Daha önce büyük illerimizde sürdürülen sokağa çıkma yasağı bazı illerimizde kaldırıldı bazı illerimizde ise devam ediyor. Son olarak 19 Mayıs Salı'günü mili bayram nedeniyle resmi tatildi ve bu tatilin haftasonu ile birleştirilerek yasağa dehil edilip edilmeyeceği merak ediliyordu. Sokağa çıkma yasağı 4 gün oldu mu? 19 Mayıs sokağa çıkma yasağı varmı? Soruların yanıtları haberimizde.

19 MAYIS'TA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; 15 ilde 16, 17, 18, 19 Mayıs günlerinde dört gün boyunca sokağa çıkma sınırlaması uygulanacağını açıkladı. Erdoğan, 18 Mayıs ile 19 Mayıs tarihlerinde bakkal, market, manav, kasap, fırın, tatlıcı gibi işletmeler ile online platformların açık olacağını söyledi.

19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı var mı? 19 Mayıs tatil mi? 19 Mayıs resmi tatil mi? 19 Mayıs'ta sokağa çıkma kısıtlaması var mı?
19 MAYIS SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

17 MAYISTA SERBESTLİK TANINAN YAŞ GURUBU

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada "Bu vatandaşlarımızın haftalar sonra kurallara riayet ederek yürüyüş yaptıklarını, güneşlendiklerini, temiz hava aldıklarını görmekten memnuniyet duyduk. Çarşamba günü yine aynı saatler arasında 0-14 yaş grubu arası çocuklarımız için benzer bir kolaylığı devreye alıyoruz. Cuma günü de 15-20 yaş grubu arası aynı imkandan faydalanacaktır. Herhangi bir olumsuzluk tespit etmediğimiz taktirde bu uygulamayı önümüzdeki haftalarda da sürdürmeyi planlıyoruz. Yaşlılarımız 17 Mayıs Pazar günü 11.00 ile 15.00 saatleri arasında sokağa çıkabileceklerdir. 20 yaş altı da 20 Mayıs Çarşamba ve 22 Mayıs Cuma günleri iki grup halinde sokağa çıkmayı sürdürecektir." dedi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKAN İLLER HANGİLERİ?

9 il için daha giriş-çıkış yasağının kaldırıldığını duyuran Erdoğan, "Geçtiğimiz hafta 7 ilimizdeki giriş çıkış sınırlandırmasını sonlandırmıştık. Bu haftaki toplantılarda, 9 ilimiz için daha şehirler arası giriş çıkış sınırlandırmasını sona erdirdik. Adana, Diyarbakır, Mardin, Trabzon, Ordu, Denizli, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Tekirdağ illerimizde kısıtlamayı kaldırdık. Herhangi bir olumsuzluk durumunda sınırlandırmaları yeniden artırmamak için bu hatırlatmaları yapıyoruz. Noterlerde nöbetçilik uygulamasını kaldırarak, normal çalışma dönemine geri döndürüyoruz." ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyasında bağış tutarı 2 milyar lirayı buldu." dedi.

umut.guner@haberler.com - Umut Güner
Umut Güner
umut.guner@haberler.com

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