19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı var mı? 19 Mayıs resmi tatil mi? 19 Mayıs hangi gün? Bayramda sokağa çıkma haberleri doğru mu?
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19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı var mı? 19 Mayıs resmi tatil mi? 19 Mayıs hangi gün? Bayramda sokağa çıkma haberleri doğru mu?

19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı var mı? 19 Mayıs resmi tatil mi? 19 Mayıs hangi gün? Bayramda sokağa çıkma haberleri doğru mu?
11.05.2020 14:04 | Son Güncelleme: 11.05.2020 14:04

Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonları sokağa çıkma yasakları uygulanmaya başlamıştı. Sokağa çıkma yasağı kapsamı hakkında meraklı sorular soranlar 19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı var mı? 19 Mayıs resmi tatil mi? 19 Mayıs hangi gün? Bayramda sokağa çıkma haberleri doğru mu gibi konuları araştırıyor.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'na günler kala vatandaşlar 19 Mayıs hakkında meraklı sorular soruyor. 19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı var mı? 19 Mayıs resmi tatil mi? 19 Mayıs hangi gün? Bayramda sokağa çıkma haberleri doğru mu gibi konular merak edildi.

19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

19 Mayıs Salı gününe denk geliyor. Her yıl odluğu gibi bu yıl da resmi tatil olarak kutlanırken Salı gününden hafta sonundan19 Mayıs'a kadar çıkma yasağı olup olmayacağı merak ediliyor. Ancak bu konuda henüz resmi bir açıklama gelmedi.

19 MAYIS'TA 9 GÜNLÜK YASAK OLACAK MI?

16,17,18 19 Mayıs günlerinde sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı merak ediliyor. Ancak resmi makamlardan 19 Mayıs'a kadar sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı konusunda bir açıklama gelmedi. Bununla beraber Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay'ın bakanlıklar ile hazırladığı 4 aşamalı normalleşme planına göre; hafta sonunda uygulanan sokağa çıkma yasağının Ramazan Bayramı sonrasına kadar devam etmesi planlanıyor.

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