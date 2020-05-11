19 Mayıs'ta Sokağa Çıkma Yasağı Olacak Mı?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonları sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Resmi tatillerde bu süre daha da uzuyor. Peki, 19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı olacak mı? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Salı gününe denk geldiğinden sokağa çıkma yasağının 4 gün uygulanabileceği

Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonları sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Resmi tatillerde bu süre daha da uzuyor. Peki, 19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı olacak mı? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Salı gününe denk geldiğinden sokağa çıkma yasağının 4 gün uygulanabileceği konuşuluyor.

19 Mayıs'ta Sokağa Çıkma Yasağı Var Mı?

19 Mayıs'ta 4 gün sokağa çıkma yasağı olacak mı? sorusunun yanıtı merakla bekleniyor. 11 Mayıs tarihi itibarıyla AVM'ler ve kuaförlerin açılmasıyla birlikte normalleşme sürecine girildi. Bazı illerde seyahat yasağının kaldırılması ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda 4 günlük sokağa çıkma yasağının gelmesi bekleniyor. 16-17-18-19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağının uygulanıp uygulanmayacağı henüz belli değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün yedinci kez videkonferans yöntemiyle gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde ana gündem maddesini yine koronavirüs ile ilgili gelişmeler oluşturacak, atılacak yeni adımlar karara bağlanacak. Cumhurbaşkanı'nın alınan kararları Millete Sesleniş konuşmasıyla açıklayacağı toplantıda, 19 Mayıs'ı da içine alan 4 gün sokağa çıkma yasağının uygulanması ve seyahat yasağının kaldırıldığı 7 ile yenilerinin eklenmesi bekleniyor.

Toplantıda Neler Konuşulacak?

65 yaş üstü için dün 4 saatliğine kaldırılan sokağa çıkma yasağının sonuçlarının da ele alınacağı toplantıda illerden gelen analizler değerlendirilecek. Toplantıda 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı için uygulanan sokağa çıkma yasağının esnetilmesine ilişkin Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda atılacak adımların da karara bağlanması planlanıyor. Toplantıda 11 Mayıs Pzt. açılmaya başlanan alışveriş merkezleri, berberler, kuaförlerden gelen anlık bilgiler de değerlendirilecek. Dünyadaki yeni normal hayatın da değerlendirileceği toplantıda turizm, gıda, tarım, ticaret başta olmak üzere ekonomide yaşanan gelişmeler de değerlendirilecek. Kültür ve Turizm Bakanı'nın Antalya, Muğla gibi turizm sezonunun başlayacağı şehirlerde bazı otellerin açılmasına dönük çalışmalarla ilgili kısa vadede uygulanacak planı da sunması bekleniyor.