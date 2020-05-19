19 Mayıs'ta Sakarya semalarında Türk Bayrağı dalgalandırdı
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19 Mayıs'ta Sakarya semalarında Türk Bayrağı dalgalandırdı

19 Mayıs'ta Sakarya semalarında Türk Bayrağı dalgalandırdı Sakarya Sportif Havacılık Kulübü Eğitmeni Abdullah Yıldız: "Büyük ve her yerden görülebilecek bir Türk Bayrağıyla Sakarya semalarında 1 buçuk saatlik bir uçuş yaptık" 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında...

19 Mayıs'ta Sakarya semalarında Türk Bayrağı dalgalandırdı
19.05.2020 23:15 | Son Güncelleme: 19.05.2020 23:15

19 Mayıs'ta Sakarya semalarında Türk Bayrağı dalgalandırdı

Sakarya Sportif Havacılık Kulübü Eğitmeni Abdullah Yıldız:

"Büyük ve her yerden görülebilecek bir Türk Bayrağıyla Sakarya semalarında 1 buçuk saatlik bir uçuş yaptık"

SAKARYA - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Sakarya'da bir paraşütçü paramotorla havalanarak şehrin semalarında Türk Bayrağı dalgalandırarak uçuş gerçekleştirdi.

Ulusal pandemi olan korona virüs salgını nedeni ile vatandaşların sağlığı açısından kutlamaları gerçekleşmeyen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramında Sakarya Sportif Havacılık Kulübü eğitmeni Abdullah Yıldız, paramotorla havalanarak şehrin semalarında Türk Bayrağı dalgalandırdı. Gerekli izinler alınarak yapılan uçuş yamaç paraşütü tutkunlarının vazgeçilmez durağı olan Serdivan ilçesinde bulunan Kırantepe'de gerçekleşti. Uçuş sırasında paraşütçüleri izlemek için Kırantepe'de bulunan Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy ise gençlerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutlayarak hafta boyunca programların olacağını duyurdu.

19 Mayıs programlarının hafta boyunca devam edeceğini duyuran Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy, "Bugün 19 Mayıs 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerimiz sabah 10.30 itibari ile Demokrasi Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk bırakma programı ile başladı. Gün boyu hatta hafta boyunca programlarımız devam edecek. Bugün burada da paramotor ve paraşüt ile gösteriler olacak birazdan başlayacak onları izlemeye geldik" dedi.

Önemli günlerde ellerinden geldiği kadarıyla havacılık faaliyeti yapmaya çalıştıklarını dile getiren Sakarya Sportif Havacılık Kulübü Eğitmeni Abdullah Yıldız, "Her önemli günde elimizden geldiğince havacılık faaliyeti yapmaya çalışıyoruz. Bu anlamlı günde de 2 metreye 3 metre boyutlarında büyük ve her yerden görülebilecek bir Türk bayrağıyla Sakarya semalarında 1 buçuk saatlik bir uçuş yaptık. Uçuşumuz Serdivan ilçesinden başladı, üniversite mevkii ve daha sonrasında Maltepe, Kent Meydanı ve civarında yani Sakarya'nın neredeyse tamamında Türk Bayrağımızı dalgalandırdık. O yüzdende çok mutluyuz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Manşet

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