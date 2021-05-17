19 Mayıs'ta saat 19.19'da İstiklal Marşı denizden yükselecek
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19 Mayıs'ta saat 19.19'da İstiklal Marşı denizden yükselecek

19 Mayıs'ta saat 19.19'da İstiklal Marşı denizden yükselecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda, saat 19.19'da kutlamalar için Akdeniz'e açılan teknelerden yükselecek İstiklal Marşı'na ilçe sakinlerinin bulunduğu her yerden eşlik etmesi için çağrıda bulundu.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda, saat 19.19'da kutlamalar için Akdeniz'e açılan teknelerden yükselecek İstiklal Marşı'na ilçe sakinlerinin bulunduğu her yerden eşlik etmesi için çağrıda bulundu.

Muratpaşa Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için kutlamanın hazırlıklarını tamamladı. Bir yandan Antalya'nın en işlek caddelerinden Tekelioğlu'nda apartmanlar dev Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle donatılırken diğer yandan 19 Mayıs'ta tarihi Kaleiçi Yat Limanı'ndan denize açılan teknelerle ilgili çalışmalar da son kez gözden geçirildi.

Başkan Uysal, 19 Mayıs 1919'da başlayan ulusal kurtuluş mücadelesinin Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde başarıya ulaştığını belirterek "Dünya Savaşı'nın yıkıntılarının ardından milletçe yeniden var olduk. Bu nedenle bu tarih, Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'mız çok önemli" dedi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 102'nci yıl dönümünde 19 Mayıs Çarşamba günü, saat 17.45'te Kaleiçi Yat Limanı'ndan 30 teknenin kutlamalar için yola çıkacağını belirten Başkan Uysal, "Bütün teknelerimizi birer Bandırma Vapuru gibi düşüneceğiz. Doğu istikametinde yol alacağız. Ziya Gökalp Kent Parkı hizasında, Deniz Yüze Kafemizin hizasında saat 19.19'da İstiklal Marşı'mızı söyleyeceğiz" diye konuştu. 19 Mayıs heyecanı paylaşmak isteyen ilçe sakinlerinin güvenlik önlemleri ve maske-mesafe kurallarını dikkate alarak falez bandından etkinliğin parçası olabilecekleri belirtildi. - ANTALYA

19 Mayıs'ta saat 19.19'da İstiklal Marşı denizden yükselecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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