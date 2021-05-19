19 Mayıs'ta PTT açık mı? Bugün PTT ve kargolar çalışıyor mu?
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19 Mayıs'ta PTT açık mı? Bugün PTT ve kargolar çalışıyor mu?

19 Mayıs'ta PTT açık mı? Bugün PTT ve kargolar çalışıyor mu?
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Bugün 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı! Türk milleti için oldukça önemli olan bugün koronavirüs kapsamında geçecek. 19 Mayıs'ın aynı zamanda resmi tatil olması nedeniyle kargolar ve PTT'ler açık mı, çalışıyor mu soruları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, 19 Mayıs'ta PTT açık mı? Bugün PTT ve kargolar çalışıyor mu? Bugün PTT'ler çalışıyor mu?

Bugün 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı! Türk milleti için oldukça önemli olan bugün koronavirüs kapsamında geçecek. 19 Mayıs'ınaynı zamanda resmi tatil olması nedeniyle kargolar ve PTT'ler açık mı, çalışıyor mu soruları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, 19 Mayıs'ta PTT açık mı? Bugün PTT ve kargolar çalışıyor mu? Bugün PTT'ler çalışıyor mu? İşte detaylar haberimizde…

19 MAYIS'TA PTT AÇIK MI?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmî bayramıdır. Bu nedenle de resmi tatildir.

PTT VE KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

18 Mayıs 2021 Salı günü mesai bitimine kadar PTT'lerde işlemlerini tamamlamayanlar bir sonraki iş günü olan 20 Mayıs 2021 Perşembe gününü beklemek durumunda olacaklar.

#EVDEKAL
Kendi kendine bakım
Kendinizi hasta hissediyorsanız dinlenmeniz, bol sıvı almanız ve besleyici gıdalar tüketmeniz gerekir. Diğer aile üyelerinden ayrı bir odada kalın ve mümkünse ayrı bir banyo kullanın. Sık temas edilen yüzeyleri temizleyin ve dezenfekte edin.
Evdeki herkes sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmelidir. Sağlıklı bir beslenme ve uyku düzeni izleyin, hareket edin, sevdiklerinizle telefonla veya internet üzerinden iletişim kurun. Zor zamanlarda çocuklar, yetişkinlerin daha fazla sevgi ve ilgi göstermesine ihtiyaç duyar. Rutinlerinizi ve programlarınızı mümkün olduğunca koruyun.
Kriz zamanlarında üzgün ve stresli hissetmeniz ya da kafa karışıklığı yaşamanız doğaldır. Arkadaşlarınız ve aileniz gibi güvendiğiniz kişilerle konuşmanız faydalı olabilir. Bunaldığınızı hissederseniz bir sağlık çalışanıyla veya danışmanla görüşün.
#EVDEKAL
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