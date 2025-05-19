19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla vatandaşlar, köprü geçişlerinin ücretsiz olup olmadığını merak ediyor. Peki, 19 Mayıs'ta otoyollar ücretsiz mi?

19 MAYIS BUGÜN OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla vatandaşlara müjdeli bir haber verdi. Bakan Uraloğlu, bu özel günde bazı toplu taşıma hatlarının ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı 19 Mayıs günü boyunca ücretsiz olarak kullanılabilecek.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı ülkemizde resmi tatil olarak kutlanıyor. Resmi tatilde tüm kamu kurum ve kuruluşları kapalı olacak. Bunun yanında toplu taşıma da ücretsiz hizmet verecek.

Köprü ve otoyollar için henüz resmi bir açıklama yapılmadı.