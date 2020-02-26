19 Mayıs'ta otopark sorununa neşter

26.02.2020 15:52 | Son Güncelleme: 26.02.2020 15:53

Her geçen gün artan araç trafiğine çözüm bulmakta kararlı olan 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu'nun talimatıyla başlatılan yeni otopark alanlarının açılması konusunda ilçedeki çalışmalar devam ediyor.



İlçenin Pazar Mahallesi'nde bulunan yaklaşık 4 bin m2 alan üzerine kurulan otopark alanıyla birlikte yol üstü parkları azaltmak ve trafiği rahatlatmayı planlayan 19 Mayıs Belediyesi, ücretsiz otoparkı kısa sürede hazırlayarak halkın hizmetine açtı.



Konuyla ilgili açıklamada bulunan Başkan Osman Topaloğlu, "İlçemizde her geçen gün artan araç trafiğine çözüm olması konusunda, belediyemize ait olan alanları hazırlayarak vatandaşlarımıza ücretsiz otopark alanı kazandırıyoruz. Pazar Mahallemizde trafiğin yoğun olduğu ve Büyükşehir Belediyemiz tarafından projesinin hazırlanarak bu yıl içerisinde düzenlemelerinin yapılacağı Fatih Caddesi etrafında bu gibi otopark alanlarına ihtiyacımız vardı. 19 Mayıs Belediyesi olarak bunun ilk adımını attık ve bu otoparkı hazırladık. Hemen ardından çalışmalarına başladığımız ikinci otoparkımızı da yakın zamanda açacağız" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA