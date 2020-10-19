19 Mayıs'ta Muhtarlar Günü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

19 Mayıs'ta Muhtarlar Günü

19.10.2020 12:00 | Son Güncelleme: 19.10.2020 12:05
19 Mayıs'ta Muhtarlar Günü

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde, Muhtar Günü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde, Muhtar Günü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Program, 15 Temmuz Millet Meydanı'nda Atatürk Anıtı önüne çelenk sunumuyla başladı. Çelenk sunumunun ardından, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam etti.

Kaymakam İbrahim Civelek, "Muhtarlar vatandaşlarımız ile kaymakamlık arasında köprü vazifesini görüyor. Muhtarlarımız, gerçekten fedakarca çok önemli hizmetler yerine getirmektedir. Halkımıza hizmet yolunda her zaman muhtarlarımızla birlikte yürüyeceğimizi bir kez daha söylüyor, bütün muhtarlarımızı başarılı çalışmalarından ötürü kutluyorum" dedi. - SAMSUN

19 Mayıs'ta Muhtarlar Günü
19 Mayıs'ta Muhtarlar Günü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Sergey Lavrov Muharrem İnce Devlet Bahçeli Mustafa Akıncı
Magazin Hazal Kaya Sezen Aksu İbrahim Selim İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Metin Oktay Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kıbrıs Göztepe Gaziantep Ersin Tatar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 19 Mayıs'ta Muhtarlar Günü - Samsun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.10.2020 12:10:47. #1.15#
title