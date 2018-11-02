19 Mayıs'ta Kivi Hasadı

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde organik kivi üretimi yapan Ali Değerli, kivi hasadına başladı.

19 Mayıs ilçesi Engiz Mahallesi'nde yetiştirdiği kivi ile ilçeye ve ülke ekonomisine önemli katkı sağlayan 19 Mayıs Ziraat Odası Yönetim Kurulu üyesi çiftçi Ali Değerli, bahçesine yerleştirdiği son sistem donanım ile kivi üretimi yapıyor.

Ali Değerli'nin kivi bahçesini gezen 19 Mayıs Kaymakamı Yavuz Güner, kivi hasadı yaptı. Kaymakam Güner, "Çilek ve diğer tarım ürünlerinin yanına 19 Mayıs'ta kivi üretiminin de eklenmiş olması sevindirici. Kivi üretimi son yıllarda 19 Mayıs'ta sürekli artış gösteriyor. Bu da ilçe ekonomisine ciddi katkı sağlayacak bir üretim. Tüm kivi üreticilerimize bereketli bir sezon diliyorum" dedi.

19 Mayıs Ziraat Odası Başkanı Bayram Konuş, "Ziraat Odası olarak, çiftçilerimizin her daim yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Ali Değerli, odamızın yönetim kurulu üyesi. İlçemizin örnek kivi yetiştiricisi. Kendisini kutluyoruz" diye konuştu.

Kivi üreticisi Ali Değerli ise, "Kivileri doğal ve organik olarak yetiştiriyorum. Kivilere arıtmalı su kullanıyorum. Bölgemizin kivi üretimini karşılamayı hedefliyoruz. Çalışmalarımız bu yönde. 20 dönüm bahçemde kivi üretiyorum. Kivilerimizin ilçeden Türkiye geneline satışları oluyor" açıklamasında bulundu.

Kaymakam Güner'e İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Akdoğan ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Gül de eşlik etti. - SAMSUN