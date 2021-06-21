19 Mayıs'ta kaza: 1 yaralı
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19 Mayıs'ta kaza: 1 yaralı

19 Mayıs'ta kaza: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde meydana gelen trafik kazada 1 kişi yaralandı.

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde meydana gelen trafik kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun-Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametine seyir halinde olan 34 CTM 119 plakalı otomobil sürücüsü Z.B. (38), Karaköy mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybederek refüjdeki aydınlatma direğine çarparak karşı şeride geçti. Yaralanan sürücüsü, 112 acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN

19 Mayıs'ta kaza: 1 yaralı
19 Mayıs'ta kaza: 1 yaralı
19 Mayıs'ta kaza: 1 yaralı
19 Mayıs'ta kaza: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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