19 Mayıs'ta fındık hasadı başladı
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19 Mayıs'ta fındık hasadı başladı

19 Mayıs'ta fındık hasadı başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinin en önemli geçim kaynakları arasında yer alan fındığın hasadı başladı.

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinin en önemli geçim kaynakları arasında yer alan fındığın hasadı başladı. Üreticiler sabah erken saatlerden itibaren bahçelere girerek fındıkları toplamaya başladı.

Samsun İl Tarım Orman Müdürü İbrahim Sağlam, 19 Mayıs İlçe Tarım Orman Müdürü Galip Baykal, AK Parti 19 Mayıs İlçe Başkanı Fatih Seven, 19 Mayıs Ziraat Odası Başkanı Bayram Konuş ile birlikte sabahın erken saatlerinde fındık bahçesine girdi. Kuşkayası Mahallesi'nde Şenol Sümer adlı üreticinin bahçesinde fındık hasadına katılarak, daldan fındık topladılar.

Samsun İl Tarım Orman Müdürü İbrahim Sağlam, yeni fındık sezonunun tüm üreticilere hayırlar ve bereket getirmesi dileğinde bulundu. 19 Mayıs Tarım Orman İlçe Müdürü Galip Baykal, "19 Mayıs ilçemizin 'yeşil altını' olarak bildiğimiz fındığın sezonunu hasat ile birlikte açıyoruz. Allah bol bereket ve hayırlı kazançlar nasip etsin. Hayırlı bir sezon diliyorum. Allah kazadan beladan korusun" dedi.

19 Mayıs Ziraat Odası Başkanı Bayram Konuş, yeni fındık sezonunun hayırlı ve bereketli olması dileğinde bulunarak, "Fındık toplamaya başladık. Bu yıl mahsul hayli bereketli" ifadelerini kullandı.

Kuşkayası sakinlerinden fındık üreticisi Şenol Sümer ise yeni sezondan umutlu olduklarını belirterek, "Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu fındık fiyatından memnunuz. Fındık bizim yöremizin tarımda olmazsa olmazı. Bu yıl hem üretim hem kazanç açısından mutluyuz" şeklinde konuştu. - SAMSUN

19 Mayıs'ta fındık hasadı başladı
19 Mayıs'ta fındık hasadı başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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