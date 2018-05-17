19 Mayıs'ta Eylem Hazırlığındaki Dokuz DEAŞ'lı Gözaltına Alındı

Adana'da DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerinde eylem hazırlığında olduğu iddia edilen 2'si Suriyeli, 9 kişi gözaltına alındı.

19 MAYIS'TA EYLEM YAPACAKLARDI

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerinde eylem hazırlığında olduğu öne sürülerin 2'si Suriyeli, 9 şüphelinin kent merkezindeki evlerine sabahın ilk saatlerinde eş zamanlı baskın yapıldı. Asayiş ve Özel Harekat şubelerinin de destek verdiği operasyonda, demir kapılar koçbaşlarıyla kırılarak evlere girildi.

9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Gözaltına alınan 9 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.