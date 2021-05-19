19 Mayıs'ta dev Türk bayraklı bisiklet korteji havadan görüntülendi
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19 Mayıs'ta dev Türk bayraklı bisiklet korteji havadan görüntülendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Pendik'te dev Türk bayraklı bisiklet turu gerçekleştirildi.

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Pendik'te dev Türk bayraklı bisiklet turu gerçekleştirildi. Pendik belediyesi tarafından düzenlenen, vatandaşların katılım sağladığı etkinlikte renkli görüntüler oluştu.

Pendik'te 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı pandemi kuralları içerisinde kutlandı. Etkinlik kapsamında 14 ile 20 yaş arasındaki gençler bisikletleriyle dev Türk bayrağı açarak korteje katıldı. Bisikletlerini alan gençler bayraklarla Pendik Sahil'inde tur attı. Marşlar ve bayraklar eşliğinde, sosyal mesafe kurallarına da uyarak 19 Mayıs tüm coşkusuyla kutlandı. Sahildeki vatandaşların da marşlarla ve Türk bayraklarıyla bisikletli gençlere eşlik etmeleri ortaya renkli görüntüler çıkardı.

Etkinliğe katılan Ayşe Öz, "Atatürk ve silah arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum bu anlamlı günü biz gençlere armağan etti. Pendik belediye başkanı Ahmet Cin'e de çok teşekkür ederiz, böylesine anlamlı bir günde biz gençleri unutmayarak, bisikletli bir etkinlik düzenledi. Burada ortam çok güzel her şey için çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

(Aykut Zor - Cüneyt Sevindik/İHA)

19 Mayıs'ta dev Türk bayraklı bisiklet korteji havadan görüntülendi
19 Mayıs'ta dev Türk bayraklı bisiklet korteji havadan görüntülendi
19 Mayıs'ta dev Türk bayraklı bisiklet korteji havadan görüntülendi
19 Mayıs'ta dev Türk bayraklı bisiklet korteji havadan görüntülendi
19 Mayıs'ta dev Türk bayraklı bisiklet korteji havadan görüntülendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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