19 Mayıs'ta çiftçilere çeltik tohumu dağıtıldı

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında yüzde 75'i hibe olarak verilen çeltik tohumları çiftçilere dağıtıldı.

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında yüzde 75'i hibe olarak verilen çeltik tohumları çiftçilere dağıtıldı.

19 Mayıs Ziraat Odası Başkanı Bayram Konuş, proje kapsamında ilçede çeltik üretimi yapan 20 üreticiye çeltik tohumu dağıtımı yapıldığını söyledi.

Çiftçilere bereketli bir sezon geçirmeleri dileğinde bulunan Konuş, "Devletimiz sadece tohumluk değil, her alanda çiftçimize destek oluyor. Diğer ürünlerde de birçok destek var. İlçemizde daha önce çilek, ceviz silajlık mısır tohumu, yem bitkisi tohumu destekleri yapıldı. Araç desteği, tohum desteği her zaman devam ediyor. Allah devletimize zeval vermesin. Mevsim yağışlı geçti, inşallah bereketli bir dönem geçiririz." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Kumcağız