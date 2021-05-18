19 Mayıs'ta bankalar açık mı 2021? Yarın bankalar açık mı, kapalı mı? Bankalar kaçta açılıyor, kaça kadar açık?

Yarın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı... Bu noktada "19 Mayıs'ta bankalar açık mı 2021? Yarın bankalar açık mı, kapalı mı? Bankalar kaçta açılıyor, kaça kadar açık?" Soruları merak ediliyor.

19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkarak Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini attı. Bu nedenle her yıl 19 Mayıs coşkuyla kutlanırken aynı zamanda resmi tatil ilan edildi. 19 Mayıs'ın tatil olması nedeniyle bankarın durumu da merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

19 MAYIS BANKALAR AÇIK MI?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmî bayramıdır. Bu nedenle de resmi tatildir. Bankalar bu nedenle resmi tatillerde çalışmıyor.

BANKA ÇALIŞMA SAATLERİ 2021

Garanti, Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, Akbank ve diğer bankaların çalışma saatleri 10.00-16.00 arasındadır. Kontrollü normalleşme sürecinde bankaların mesai saatleriyle ilgili yeni bir açıklama henüz yapılmadı. Bankaların çalışma saatlerine ilişkin güncel bilgiler gelince haberimizde yer alacaktır.