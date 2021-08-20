19 Mayıs'ta alt ve üst yapı yenileniyor

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde kanalizasyon ve içme suyu alt yapı çalışmaları devam ediyor.

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde kanalizasyon ve içme suyu alt yapı çalışmaları devam ediyor. Alt yapısı tamamlanan bölgelerde kilitli parke, baskı beton ve asfalt çalışmaları yapılıyor.

19 Mayıs ilçesi Dereköy Mahallesi'nde kanalizasyon ve içme suyu alt yapı yenileme çalışmaları sürüyor. Engiz Mahallesi'nde ise doğal gaz çalışmalarının yanı sıra alt yapısı tamamlanan yollarda asfalt, kilitli parke ve baskı beton çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, "Alt yapı çalışmaları tamamlanmadan, üst yapıda istediğimiz konfora ulaşamıyoruz. Bundan önce yapmış olduğumuz örnek sokaklar ve parke yollar alt yapı problemi olmayan yollarımızdı. Şimdilerde devam eden Kumcağız Mahallesi Ada Caddesi parke yol ve kaldırım çalışmalarımız da bunlardan bir tanesi. Kanalizasyon, içme suyu, internet-telefon altyapısı ile son 5 yıldır devam eden ve Türkiye'de sponsor firma aracılığı ile doğal gaz kazanan tek ilçe olarak sürdürdüğümüz doğalgaz çalışmalarının da tamamlandığı yollarımızın konforunu arttırıyoruz. Yolun durumuna göre kimi mahallelerimizde asfalt, kimi mahallelerimizde baskı beton kimi mahallelerimizde de parke olarak yollarımızı düzenliyoruz. Engiz Mahallemizde devam eden doğal gaz çalışmaları ve Dereköy Mahallemizde devam eden kanalizasyon, içme suyu ve önümüzdeki yıl başlayacak olan doğal gaz çalışmalarının ardından bu mahallelerimizin yollarını da konfora ulaştıracağız. Her yıl artarak devam ettirdiğimiz çalışmalarımızda bu yıl 50 bin metre kare kilitli parke, 12 bin metre kare asfalt ve beş tane örnek sokakta 8 bin metre kare baskı beton yol yapıyoruz" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı