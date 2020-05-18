19 Mayıs'ta 19 bin gence ücretsiz internet 19 Mayıs'ta 19 bin gence ücretsiz internet Zeytinburnu Belediyesi 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı 19 bin gence ücretsiz internet hediye ederek kutluyor.

19 Mayıs'ta 19 bin gence ücretsiz internet

İSTANBUL - Zeytinburnu Belediyesi 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı 19 bin gence ücretsiz internet hediye ederek kutluyor.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ücretsiz olarak 23 bin adet kitap dağıtan Zeytinburnu Belediyesi, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı da unutmayarak ilçede ikamet eden 19 Bin gence 4 GB ücretsiz internet hediye ediyor. Ücretsiz internet hizmetinden faydalanmak için 19 Mayıs 2020 tarihinde www.zeytinburnu.istanbul adresinde yayınlanacak formun doldurulması yeterli oluyor.

Başkandan 19 bin lise öğrencisine 4GB internet sürprizi

Sosyal medyada yayınladığı bir video ile gençlere seslenen ve onların 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Korona virüs salgını sebebiyle uzun süredir evde kalan ve sıkılan gençlere bu bayramda sürpriz yaparak 4 GB internet hediye ettiklerini ifade etti. Başkan Arısoy videolu mesajında şunları kaydetti; Ülkemizin büyük bir başarıyla yönettiği ve bütün dünyayı etkileyen bu salgında evlerinizde kaldınız. Muhtemelen biraz sıkıldınız, olsun, en büyük derdiniz bu olsun. Bu arada, sokaklardan ve oyunlardan geri kalan siz kardeşlerime bir sürprizim var. 19 Mayıs günü, 19 bin Lise öğrencimize 4 GB internet hediye edeceğiz. Rahat rahat internete girin. Yeter ki evde kalın, yeter ki sağlığınıza dikkat edin" dedi.

Kaynak: İHA