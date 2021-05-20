19 Mayıs Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor anlat bakalım kim kazandı?
TV8 ekranlarında yayınlanan ve sevilerek izlenen survivor yarışmasında dün neler oldu? Dün Survivor'da biri elendi mi? 19 Mayıs Survivor kazandı? Survivor anlat bakalım kim kazandı? Survivor ödül oyununu kim kazandı?
TV8 ekranlarında yayınlanan ve sevilerek izlenen survivor yarışmasında dün neler oldu? Dün Survivor'da biri elendi mi? 19 Mayıs Survivor kazandı? Survivor anlat bakalım kim kazandı? Survivor ödül oyununu kim kazandı?
19 MAYIS SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survivor 2021, 19 Mayıs Çarşamba ödül oyunu kıyasıya rekabete sahne oldu. Parkur oyunu3-1 Kırmızı Takım'ın üstünlüğü ile başladı. Skor 10-5 bitti. Ödül mavi takımın oldu. 10-5 lik skorla Mavi takım ödül oyununun kazananı oldu.
19 MAYIS SURVİVOR ÖDÜL OYUNU ÖDÜLÜ NE?
Survivor 19 Mayıs ödülü mangalda pişmiş tavuk kanat oldu. Ödülü kazanan takım tavuk kanat kazanacak. Yemeğin yanında kola ikram edilecek.