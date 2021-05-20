19 Mayıs Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor anlat bakalım kim kazandı?

TV8 ekranlarında yayınlanan ve sevilerek izlenen survivor yarışmasında dün neler oldu? Dün Survivor'da biri elendi mi? 19 Mayıs Survivor kazandı? Survivor anlat bakalım kim kazandı? Survivor ödül oyununu kim kazandı?