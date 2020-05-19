19 Mayıs statlarda kutlandı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, korona virüs önlemleri kapsamında, Türkiye genelindeki statlarda kutlandı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, korona virüs önlemleri kapsamında, Türkiye genelindeki statlarda kutlandı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 101. yıl dönümü dolayısıyla, Türkiye genelindeki stadyum, spor salonları ve öğrenci yurtlarında İstiklal Marşı okundu.

Kaynak: İHA