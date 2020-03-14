19 Mayıs Stadı ve tesisler dezenfekte edildi 19 Mayıs Stadyumu ve Samsunspor Nuri Asan Tesisleri, korona virüsü salgınına karşı dezenfekte edildi.

19 Mayıs Stadyumu ve Samsunspor Nuri Asan Tesisleri, korona virüsü salgınına karşı dezenfekte edildi.



Tesislerin tamamı, takım otobüsleri ve 19 Mayıs Stadyumu'nda korona virüsüne karşı ilaçlarla dezenfekte işlemi yapıldı. Tesis ve yemekhane girişine sıvı dezenfektanlar konuldu. Korona virüsüne karşı hem personele hem de futbolculara detaylı bilgi verildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA