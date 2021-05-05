19 Mayıs sokağa çıkma yasağı var mı? 18 19 Mayıs sokağa çıkma yasağı var mı? 19 Mayıs 2021 yasak mı?

19 Mayıs sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı yakından takip ediliyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak üzere 19 Mayıs'ta Samsun'a ayak basmıştır. Bu kutlu gün koronavirüs pandemisi gölgesinde geçecek. Tam kapanma sonrası vatandaşların akıllarında bazı soru işaretleri kaldı. Peki, 19 Mayıs sokağa çıkma yasağı var mı? 18 19 Mayıs sokağa çıkma yasağı var mı? 19 Mayıs resmi tatil mi, hangi gün?