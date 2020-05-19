19 Mayıs sebebiyle İstiklal Caddesi'ne 101'nci yıl dönümü tabelası asıldı
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19 Mayıs sebebiyle İstiklal Caddesi'ne 101'nci yıl dönümü tabelası asıldı

19 Mayıs sebebiyle İstiklal Caddesi'ne 101'nci yıl dönümü tabelası asıldı Kurtuluş Savaşı yıllarında İstanbul'un sembollerinden olan 'Cadde-i Kebir'in ismi 1927 yılında İstiklal Caddesi olarak değiştirilmişti.

19 Mayıs sebebiyle İstiklal Caddesi'ne 101'nci yıl dönümü tabelası asıldı
19.05.2020 13:53 | Son Güncelleme: 19.05.2020 13:53

19 Mayıs sebebiyle İstiklal Caddesi'ne 101'nci yıl dönümü tabelası asıldı

İSTANBUL - Kurtuluş Savaşı yıllarında İstanbul'un sembollerinden olan 'Cadde-i Kebir'in ismi 1927 yılında İstiklal Caddesi olarak değiştirilmişti. Beyoğlu Belediyesi de caddeye 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 101. yıl dönümü nedeniyle "İstiklal Caddesi 101. yıl dönümü" tabelası asıldı.

Kurtuluş Savaşı yıllarında İstanbul'un sembollerinden olan 'Cadde-i Kebir'in ismi 1927 yılında İstiklal Caddesi olarak değiştirildi. Beyoğlu Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Milli Mücadele ruhunu yeniden yaşatmak amacıyla İstiklal Caddesi'nin isminin değiştirilişinin 93. yıl dönümünde temsili tabela asma töreni düzenledi. İstiklal Caddesi'nin Taksim girişinde düzenlenen törende 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 101. yıl dönümü nedeniyle İstiklal Caddesi 101. yıl dönümü tabelası asıldı.

"Milli Mücadelenin başladığı zamanın 101. yılını idrak ediyoruz"

Caddenin uzun süre düşman kuvvetlerinin işgalinde kaldığını söyleyen Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Milli Mücadelenin başladığı zamanın 101. yılını idrak ediyoruz. Şuan üzerinde bulunduğumuz İstiklal Caddesi aylarca düşman kuvvetlerinin işgalinde kaldı. İstiklal Caddesi eski adıyla Cadde-i Kebir o dönemde işgal altındayken Grand Rue de Pera adını verdikleri cadde, özellikle Kurtuluş Savaşı'nın sonuçlanmasından sonra mecliste alınan kararla, İstiklal Caddesi ismi verildi. 1927 yılında ise Taksim girişinde İstiklal Caddesi ismi ile tabela buraya konuldu" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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