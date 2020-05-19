19 Mayıs Salı DHA Spor Gündemi 19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI09: 30 Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve beraberindeki heyet, Anıtkabir'de düzenlenecek resmi törene katılacak14: 00 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençler ve sporcular...

19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI 09: 30 Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve beraberindeki heyet, Anıtkabir'de düzenlenecek resmi törene katılacak 14: 00 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençler ve sporcular ile vudeo konferansta bir araya gelecek19: 19 Tüm statlar ışıklandırılıp İstiklal Marşı okunacak 14: 00 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençler ve sporcular ile vudeo konferansta bir araya gelecek19: 19 Tüm statlar ışıklandırılıp İstiklal Marşı okunacak Spor dünyasından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajlarıDilara Lokmanhekim'in mesajıFatma Zehra Köse'nin mesajıMeltem Hocaoğlu Akyol'un mesajıBatuhan Buğra Eruygun'un mesajıEmre Sakçı'nın mesajıSerap Özçelik Arapoğlu'nun mesajıTaha Akgül'ün mesajıTuğba Şenoğlu'nun mesajıMerve Aydın'ın mesajıAda Germen'in mesajıEmre Batur'un mesajıBahar Çağlar'ın mesajıTENİSÇağla Büyükakçay'ın mesajıMarsel İlhan'ın mesajıİpek Soylu'nun mesajı-Yankı Erel'in mesajı-Ayla Aksu'nun mesajı-İpek Öz'ün mesajı-Altuğ Çelikbilek'in mesajıKANO-Başkan Alper Cavit Kabakçı'nın mesajı-Hilal Avcı'nın mesajı-Özge Uçar'ın mesajı-Serkan Kakkaç'ın mesajıFUTBOL DÜNYASI-Yusuf Erdoğan'ın mesajı-Taylan Antalyalı'nın mesajı-Umut Nayir'in mesajı-Gökhan İnler'in mesajı-Ali Palabıyık'ın mesajı-Berat Ayberk Özdemir'in mesajı-Güray Vural'ın mesajı-Berke Özer'in mesajı-Arda Turan'ın mesajı -Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun mesajı Hasan Ali Kaldırım'a Bundesliga'dan 2 teklif

Kaynak: DHA