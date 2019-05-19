19 Mayıs Ruhu Geleceğimizin Teminatı

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Türk Milleti'nin kurtuluş yürüyüşünün ilk adımı olan 19 Mayıs 1919'un 100. yıl dönümünde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

100 yıl önce milletin varlık yokluk mücadelesinde bağımsızlık ateşini yakan ruhun, 2023, 2053 ve 2071'in Büyük Türkiye'sine giden yolun temeli olduğunu vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Aziz milletimizin esareti kabul edemeyerek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, başlattığı hürriyet yürüyüşünün ilk adımının atılışının 100. yıl dönümünü idrak ediyoruz. Zalime ve zulme boyun eğemeyerek, varlık yokluk mücadelesi başlatan ecdadımızın Samsun'da yaktığı bağımsızlık ateşi, kısa sürede tüm milletimizi etrafında toplamış. Milletimizin bin bir fedakarlıkla elde ettikleri, bizler için iftihar kaynağı olduğu gibi, aynı zamanda da ibret vesilesidir. 19 Mayıs Ruhu bu günlerimizin teminatı olduğu gibi geleceğimizin de mimarı olacak. Bu ruh 2023, 2053 ve 2071'in Büyük Türkiye'sini inşa edecektir. Bu vesile ile tüm bağımsızlık mücadelesinden bugüne, milletimizin birliği, ülkemizin bütünlüğü için canını veren şehitlerimize Rabbim'den rahmet, kahraman gazilerimize hayırlı ömürler diliyor, şükranlarımı sunuyorum. Milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA