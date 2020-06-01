19 Mayıs Resim Yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi
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19 Mayıs Resim Yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Kent Konseyi iş birliğiyle düzenlenen "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı"na özel resim yarışması sonuçlandı.

19 Mayıs Resim Yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi
01.06.2020 09:54 | Son Güncelleme: 01.06.2020 10:07

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Kent Konseyi iş birliğiyle düzenlenen "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı"na özel resim yarışması sonuçlandı. Başkentli lise öğrencilerinin katıldığı yarışmada dereceye girenlere ödülleri dağıtıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında eğitimlerine evlerinde devam eden ve dışarı çıkmaları kısıtlı olan lise öğrencilerinin "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" heyecanını evlerinde de yaşamaları için bir resim yarışması düzenledi.

Ankara Kent Konseyi iş birliğiyle düzenlenen resim yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

19 Mayıs ruhunu anlatan en güzel resimler

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından oluşturulan Seçici Kurul tarafından sonuçları açıklanan yarışmada birinci seçilen resmin sahibine ödül olarak cep telefonu, ikinciye dağ bisikleti, üçüncüye ise akıllı saat ev adreslerine gidilerek teslim edildi.

19 Mayıs ruhunu yansıtan resmiyle yarışmada birinci olan Sıla Nur Türker duygularını, "Çok heyecanlı ve mutluyum. Atatürk'ü ve bize emanet ettiği değerleri düşünerek resmimi çizdim" diye dile getirdi.

Ödül alan gençleri tebrik ederek başarılar dileyen Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Şaban Ünal, hem gençlerle hem de aileleriyle sohbet etti. - ANKARA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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