Gaziantep Büyükşehir Belediyesince 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Ruhnevaz Türk Müziği Topluluğu tarafından 19 Mayıs Özel Konseri verildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Konferans Salonu'nda, sanat yönetmenliğini Ruhnevaz Türk Müziği Topluluğu'ndan Emin Beyaz Çiçek ve Adil Çete'nin üstlendiği konsere, yoğun ilgi vardı.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen konsere, 7'den 70'e katılım sağlandı.

Ulusal ve uluslararası alanda Gaziantep'i başarıyla temsil eden topluluğun, repertuvarında yer alan "Memleketim", "İzmir'in Kavakları" ve sözleri Mehmet Akif Ersoy'a ait "Ordu'nun Duası" gibi sevilen şarkılar, ilgiyle dinlendi.

Milli mücadele döneminin anlatıldığı konserde, Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışıyla başlayıp, 9 Eylül 1922'de İzmir'in Yunan işgalinden kurtuluşuna kadar yaşanan mücadele, müzik ve şiirle anlatıldı. Memleketin dört bir yanından türkülerin de söylendiği konserde, halk oyunları topluluğunun gösterisi beğeni topladı.

Yaklaşık 1 saat süren konserin ardından günün anısına Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanı Oya Alpay, sanat yönetmenleri Emin Beyaz Çiçek ve Adil Çete'ye çiçek verdi.

Kaynak: AA