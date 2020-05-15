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19 Mayıs online satranç turnuvasının kayıtları başladı

Türkiye Satranç Federasyonunun 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenleyeceği online turnuvanın kayıtları başladı.

19 Mayıs online satranç turnuvasının kayıtları başladı
15.05.2020 10:06 | Son Güncelleme: 15.05.2020 10:06

Türkiye Satranç Federasyonunun 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenleyeceği online turnuvanın kayıtları başladı.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Samsun'dan başlatılacak açılış hamlesiyle, Türkiye'nin 81 ilinden 7'den 70'e tüm satranç sporcularımız bu anlamlı turnuvada hamle yapabilecek." denildi.

"Chess.com" web sitesinde, 19 Mayıs Salı günü saat 15.00'te başlayacak turnuvanın kayıtları, il temsilcilikleri internet sayfaları üzerinden yapılabilecek.

Kaynak: AA

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