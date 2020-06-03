19 Mayıs Online Satranç Turnuvası'nda derece yapanlara ödülleri verildi Türkiye Satranç Federasyonu tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Türkiye'nin 81 ilinde düzenlenen satranç turnuvasının Akşehir etabında ilk üçe girenlere ödülleri törenle verildi.

Türkiye Satranç Federasyonu tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Türkiye'nin 81 ilinde düzenlenen satranç turnuvasının Akşehir etabında ilk üçe girenlere ödülleri törenle verildi.

Turnuvanın Akşehir etabı; Akşehir Belediyesi, Akşehir Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Türkiye Satranç Federasyonu Akşehir İlçe Temsilciliği sponsorluğunda düzenlendi. Akşehir Gençlik Merkezi'nde yapılan törende konuşma yapan Akşehir Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Eyüp Yılmaz, Akşehir'de özellikle ilkokullardan bu turnuvada derece yapılmasından mutluluk duyduklarını ifade ederek, katılan herkese teşekkür ederek, derece yapan öğrencilere de başarılarının devamını diledi. Yılmaz, turnuvanın gerçekleştirilmesinde en büyük katkının Akşehir Belediyesi tarafından yapıldığını kaydederek, Akşehir Belediyesi'ne de teşekkür etti.

Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel de yarışmaya katılan tüm katılımcılara teşekkür ederek, bu tür yarışma ve organizasyonları yapmaya devam edeceklerini belirtti.

Turnuvanın Akşehir etabında ilk üçe giren Yağız Yılmazoğlu, Efe Candan ve Arda Aksoy'a madalya ve ödülleri; Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel, Akşehir Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Eyüp Yılmaz, Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Şefi Mehmet Korkusuz, Akşehir Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Sportif Eğitim Uzmanı Asım Nuri Haseki tarafından verildi. Ödül töreni, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel, Akşehir Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Eyüp Yılmaz, dereceye giren öğrenciler ve velileri katıldı. - KONYA

Kaynak: İHA