19 Mayıs okullar tatil mi, bugün okul yok mu?

" 19 Mayıs'ta okullar tatil mi, yarım gün mü?" sorusu gündeme geldi. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, her yıl olduğu gibi bu yıl da ülke genelinde büyük bir coşkuyla kutlanacak. Bayram kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlenirken 19 Mayıs'ta okulların tatil olup olmadığı merak ediliyor. 19 Mayıs okullar tatil mi?

19 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ?

19 Mayıs Türkiye'de resmi tatil günleri arasında yer alıyor. Bu nedenle;

Tüm kamu kurum ve kuruluşları kapalı olacak,

Okullarda ve üniversitelerde ders yapılmayacak,

Bankalar, noterler ve resmi daireler hizmet vermeyecek,

Özel sektör çalışanları ise işveren politikalarına göre izinli sayılabilecek veya çalışmaları durumunda ek ücret alabileceklerdir.

19 Mayıs Pazartesi günü İlkokul, ortaokul, lise, üniversite öğrencileri ile birlikte Milli Eğitim Bakanlığına bağlı anaokulu ve kreşler kapalı olacak. Üniversitelerde de aynı şekilde eğitim yapılmayacak.

19 MAYIS BAYRAMI HAKKINDA

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, her yıl 19 Mayıs tarihinde kutlanan, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmî bayramıdır.

Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkmıştır ve bu gün, İtilaf Devletleri'nin işgaline karşı Türk Kurtuluş Savaşı'nın başladığı gün kabul edilir. Atatürk bu bayramı Türk gençliğine armağan etmiştir.

Uzun yıllar "Gençlik ve Spor Bayramı" adıyla kutlanan bayram, Atatürk Yılı kabul ve ilan edilen 1981'de dönemin Devlet Başkanı Kenan Evren tarafından yapılan değişiklikle "Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" adını almıştır.