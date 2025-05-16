19 Mayıs noterler açık mı? 19 Mayıs'ta noter çalışıyor mu 2025?

19 Mayıs noterler açık mı? 19 Mayıs'ta noter çalışıyor mu 2025?
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"19 Mayıs noterler açık mı 2025?" sorusu, resmi tatil günlerinde noter işlemleri gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar tarafından sıkça araştırılıyor. Peki, 19 Mayıs noterler açık mı?

Tapu, vekaletname, satış işlemleri gibi belgelerin noter onayına ihtiyaç duyulduğu dönemlerde, noterlerin tatil günlerinde açık olup olmadığı merak konusu oluyor. Peki, 19 Mayıs 2025 Pazartesi günü noterler açık mı? 19 Mayıs'ta noter çalışıyor mu?

19 MAYIS NOTERLER AÇIK MI?

19 Mayıs 2025 tarihi, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanan resmi bir tatil günüdür. Bu özel gün, her yıl tüm yurtta törenlerle anılır ve kamu kurumları hizmet vermez.

19 Mayıs noterler açık mı? 19 Mayıs'ta noter çalışıyor mu 2025?

19 MAYIS NOTERLER ÇALIŞIYOR MU?

19 Mayıs 2025 Pazartesi günü noterler kapalı olacaktır. Çünkü 19 Mayıs resmi tatil olduğundan, tüm noterlik hizmetleri bu tarihte durdurulur. Noterler, yalnızca hafta içi mesai günlerinde hizmet verirken, resmi tatil günlerinde çalışmaz.

19 Mayıs noterler açık mı? 19 Mayıs'ta noter çalışıyor mu 2025?

19 MAYIS NÖBETÇİ NOTER VAR MI?

Her ilde Türkiye Noterler Birliği tarafından belirlenen nöbetçi noterler, hafta sonları ve bazı özel durumlarda hizmet verebilir. Ancak 19 Mayıs gibi resmi tatillerde nöbetçi noter uygulaması genellikle yapılmaz.

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