19 Mayıs kutlamalarında renkli görüntüler oluştu
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19 Mayıs kutlamalarında renkli görüntüler oluştu

İhlas Haber Ajansı / Onur Erden - Haberler | Güncel

- 19 Mayıs kutlamalarında renkli görüntüler oluştu Sivas'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında onlarca bisiklet sürücüsü bir araya gelerek kent meydanına pedal çevirdi Sivas'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında onlarca bisiklet sürücüsü bir...

- 19 Mayıs kutlamalarında renkli görüntüler oluştu

Sivas'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında onlarca bisiklet sürücüsü bir araya gelerek kent meydanına pedal çevirdi

SİVAS - Sivas'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında onlarca bisiklet sürücüsü bir araya gelerek kent meydanına pedal çevirdi. Kutlamada renkli görüntüler oluştu.

Sivas'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bisiklet turu yapıldı. Programa Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, AFAD İl Müdürü Nazif Ekinci ve çok sayıda bisiklet sürücüsü katıldı. Onlarca bisikletli Millet Bahçesi önünde toplanarak startın verilmesini bekledi. Gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından tur başladı. Vali Salih Ayhan'da tura katılarak bisiklet sürdü. Klasik arabaları ve atlarında yer aldığı etkinlikte renkli görüntüler oluştu. Millet bahçesi önünde başlayan tur Kongre Müzesi bahçesinde son buldu.

"19 Mayıs ruhuyla geleceğe pedal çevirdik"

Program sonrası konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, 19 Mayıs ruhuyla geleceğe pedal çevirdiklerini söyleyerek, " Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı öncelikle kutlu olsun. Atatürk'ün gençlerimize armağanı olan bugünü kovid gölgesinde idrak etmeye çalışıyoruz. Tabi bunu Atatürk'ün gençlere armağan etmesin de temel bir amacı var. Bunu da iyi anlamamız lazım. Bunu anlayabilmek içinde gençlerimizle birlikte 19 Mayıs'ta ilk olarak da pedal çevirdik. Gençlerimizle birlikte geleceğe, geçmişten aldığımız güçle, birikimle birlikle 19 Mayıs ruhuyla geleceğe pedal çevirdik. Herkesin de saat 19.19'da bayraklarla evlerini donatmasını ve istiklal marşını söylemesini özellikle istirham ediyorum" dedi.

19 Mayıs kutlamalarında renkli görüntüler oluştu
19 Mayıs kutlamalarında renkli görüntüler oluştu
19 Mayıs kutlamalarında renkli görüntüler oluştu
19 Mayıs kutlamalarında renkli görüntüler oluştu
19 Mayıs kutlamalarında renkli görüntüler oluştu
19 Mayıs kutlamalarında renkli görüntüler oluştu
19 Mayıs kutlamalarında renkli görüntüler oluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Onur Erden

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