19 Mayıs kutlamaları kapsamında Haliç üzerinde tenis maçı düzenlendi
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19 Mayıs kutlamaları kapsamında Haliç üzerinde tenis maçı düzenlendi

19 Mayıs kutlamaları kapsamında Haliç üzerinde tenis maçı düzenlendi
Anadolu Ajansı / Mücahit Türetken - Haberler | Güncel

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB), 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında milli tenisçiler, Haliç üzerinde konumlandırılan platformda gösteri maçı yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB), 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında milli tenisçiler, Haliç üzerinde konumlandırılan platformda gösteri maçı yaptı.

İlk gösteri maçı, kadınlar kategorisinde oynandı. Milli sporcular İpek Öz ve Berfu Cengiz arasındaki mücadele, Cengiz'in 5-4'lük galibiyetiyle sonuçlandı.

Mert Naci Türker ve Umut Akkoyun arasındaki erkekler müsabakasının galibi ise 4-2'lik skorla Akkoyun oldu.

Gösteri maçlarını, uluslararası tenis hakemi Eylül Benli yönetti. Karşılaşmaları kazanan Cengiz, Akkoyun ve kortta mücadele eden Öz ve Türker ile maçları yöneten hakem Benli, kupalarını İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu'nun elinden aldı.

İmamoğlu çifti, ödül takdimlerinin ardından galip ve mağlup sporcularla ayrı ayrı eşleşerek, gösteri maçına ortak oldu.

Müsabaka sonrası konuşan İBB Başkanı İmamoğlu, platformun bir süre daha Haliç üzerinde kalacağını ve ihtiyacı olan sivil toplum kuruluşlarına bağış yapanlara açık olabileceğini dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Türetken

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