KOCAELİ'DE 19 MAYIS BİSİKLET TURUYLA KUTLANDI
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KOCAELİ'DE 19 MAYIS BİSİKLET TURUYLA KUTLANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında bisiklet turu düzenlendi.

KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında bisiklet turu düzenlendi. Şehir merkezini kapsayan bisiklet turuna yüzlerce bisikletçi katıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle İzmit şehir merkezinde bisiklet turu düzenlendi. İzmit Kent Meydanı'ndan başlayan bisiklet turuna bisiklet ve motosikletleriyle gelen yüzlerce vatandaş katıldı. Polis ekiplerinin de eşlik ettiği bisikletçilerin kent turu, Yahya Kaptan Mahallesi'ne gittikten sonra sahil kenarından devam ederek Seka Park'taki Uçurtma Tepesinde sona erdi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Bugün çok kutlu bir gün. Biz de bugün, aslında o günü hatırlamak için buradayız. O günü unutturmamak, o günün taşıdığı ruhu, o ruhun ifade ettiği anlamı her dem canlı tutmak, bu memleketi ilelebet payidar kılmak ve buna ilişkin kararlılığımızı göstermek için buradayız. Bu al bayrağı, şehitlerimizin kanıyla sulanmış bu bayrağı hiçbir zaman indirmeyeceğimizi, bu memleketin bağımsızlığına göz dikenlerin karşısında dimdik duracağımızı göstermek için buradayız dedi.

KOCAELİ'DE 19 MAYIS BİSİKLET TURUYLA KUTLANDI
KOCAELİ'DE 19 MAYIS BİSİKLET TURUYLA KUTLANDI
KOCAELİ'DE 19 MAYIS BİSİKLET TURUYLA KUTLANDI
KOCAELİ'DE 19 MAYIS BİSİKLET TURUYLA KUTLANDI
KOCAELİ'DE 19 MAYIS BİSİKLET TURUYLA KUTLANDI
KOCAELİ'DE 19 MAYIS BİSİKLET TURUYLA KUTLANDI
KOCAELİ'DE 19 MAYIS BİSİKLET TURUYLA KUTLANDI
KOCAELİ'DE 19 MAYIS BİSİKLET TURUYLA KUTLANDI
KOCAELİ'DE 19 MAYIS BİSİKLET TURUYLA KUTLANDI
KOCAELİ'DE 19 MAYIS BİSİKLET TURUYLA KUTLANDI
KOCAELİ'DE 19 MAYIS BİSİKLET TURUYLA KUTLANDI
KOCAELİ'DE 19 MAYIS BİSİKLET TURUYLA KUTLANDI
KOCAELİ'DE 19 MAYIS BİSİKLET TURUYLA KUTLANDI
KOCAELİ'DE 19 MAYIS BİSİKLET TURUYLA KUTLANDI
KOCAELİ'DE 19 MAYIS BİSİKLET TURUYLA KUTLANDI
KOCAELİ'DE 19 MAYIS BİSİKLET TURUYLA KUTLANDI
KOCAELİ'DE 19 MAYIS BİSİKLET TURUYLA KUTLANDI
KOCAELİ'DE 19 MAYIS BİSİKLET TURUYLA KUTLANDI
KOCAELİ'DE 19 MAYIS BİSİKLET TURUYLA KUTLANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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