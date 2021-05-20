19 Mayıs Kemalpaşa'da coskuyla kutlandı

Korona virüs salgını tedbirleri çerçevesinde kutlanan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla dün sabah 11:00'de belediyeye ait araçlar ile oluşturulan konvoy tarafından ilçe merkezi ve mahallelerde şehir turu atıldı.

Kemalpaşa Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 102. Yılı dolayısıyla, ilçede çeşitli etkinlikler düzenleyerek, vatandaşlara bayram coşkusunu pandemiye rağmen doyasıya yaşattı

GENÇLERDEN KONVOYA KARŞILAMA

Sabah saatlerinde başlayan bayram kutlamalarında belediyeye ait 29 araç ile Türk Bayraklı konvoy oluşturularak ilçedeki tüm mahallelerde şehir turu atıldı. Bayramı balkonlardan coşkuyla karşılayan vatandaşların yanı sıra şehir turunun Yukarı Kızılca istikametinde de genç ve çocuklardan oluşan bir grup, ellerinde Türk Bayrakları ile konvoyu selamlayarak bayram coşkusuna ortak oldu.

BAŞKAN KARAKAYALI HALKI SELAMLADI

Bayramın akşam programı ayağında ise Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, CHP İlçe Başkanı Ahmet Cemil Balyeli, İYİ Parti İlçe Başkanı Nizamettin Yılmaz ile birlikte üstü açık gezici fener alayı aracı ile bando takımı eşliğinde şehir merkezinde tur atarak balkonlarından bayramı kutlayan vatandaşları tek tek selamladı. Ardından şehir merkezindeki Atatürk Anıtı'nda meşaleli ve gökyüzü tarayıcıları ile ışıklı gösteri yapıldı. Vatandaşların kendi araçları ile konvoya katıldığı kutlamalar akşam 21:00'a kadar sürdü.

Kaynak: Bültenler