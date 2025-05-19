19 mayıs kargolar açık mı?

19 mayıs kargolar açık mı?
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Resmi tatillerde kargolar çalışmalarına devam ediyor. Alışveriş yapanlar, kargo bekleyenler ''19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda kargolar açık mı, kapalı mı?'' sorusunu soruyor. Peki, 19 mayıs kargolar açık mı?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları nedeniyle bugünde kargoların açık olup olmadığı en çok araştırılan konuların başında yer alıyor. Peki, 19 mayıs kargolar açık mı?

19 MAYIS KARGOLAR AÇIK MI?

MNG Kargo 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı'nda hizmet vermeye devam edeceğini açıkladı. Şirketten yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi;

"Değerli Müşterilerimiz,

19 Mayıs Pazartesi günü tüm birimlerimiz ile sizlere hizmet vermeye devam edeceğiz."

19 mayıs kargolar açık mı?

Yurtiçi Karg o da 19 Mayıs'ta kesintisiz hizmet vereceğini açıkladı ve şirket yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Bayramda tüm birimlerimiz normal işleyişine devam edecek olup; siz değerleri müşterilerimize hizmet vermeye devam edecektir."

Aras Kargo da 19 Mayıs günü açık olacak. Şirket, sosyal medya hesabından şu ifadeleri duyurdu;

"19 Mayıs Pazartesi günü tüm birimlerimizle sizlere hizmet vermeye devam ediyoruz."

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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