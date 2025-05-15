"19 Mayıs Marmaray ücretsiz mi?" sorusu kadar, hangi hatların ücretsiz olmadığı da merak ediliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı ulaşım hatları için 19 Mayıs 2025'te özel bir uygulama hayata geçirildi. Peki, 19 Mayıs İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz mi? 19 MAYIS Marmaray, metro, otobüs, vapur, metrobüs ücretsiz mi? İşte detaylar...

19 MAYIS TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle resmi tatil kapsamında yer alıyor. 1 günlük resmi tatilde toplu ulaşım ücretsiz olacak. Vatandaşlar ücret ödemeden İstanbul şehir içi toplu taşımayı kullanacak. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

19 MAYIS MARMARAY, METRO, METROBÜS ÜCRETSİZ Mİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karar ile birlikte, 19 Mayıs 2025 Pazartesi günü, Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri ücretsiz olacak.