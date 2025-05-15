19 Mayıs İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz mi? 19 MAYIS Marmaray, metro, otobüs, vapur, metrobüs ücretsiz mi?
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Türkiye genelinde resmi tatil olarak kutlanırken, vatandaşlar "19 Mayıs İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz mi?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Özellikle Marmaray, metro, metrobüs, otobüs ve vapur gibi ulaşım hatlarının ücretsiz olup olmayacağı merak konusu oluyor.
"19 Mayıs Marmaray ücretsiz mi?" sorusu kadar, hangi hatların ücretsiz olmadığı da merak ediliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı ulaşım hatları için 19 Mayıs 2025'te özel bir uygulama hayata geçirildi. Peki, 19 Mayıs İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz mi? 19 MAYIS Marmaray, metro, otobüs, vapur, metrobüs ücretsiz mi? İşte detaylar...